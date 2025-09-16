Almanya ve İsveç’ten Gazze’ye saldırılara tepki: “Ateşkes ve insani yardım acil”

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Berlin’de düzenledikleri ortak basın toplantısında İsrail’in Gazze’ye yönelik kara saldırılarını sert şekilde eleştirdi. Wadephul, Gazze’deki yeni saldırıların tamamen yanlış olduğunu belirterek, ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. İki bakan, çatışmanın askeri yöntemlerle sürdürülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Wadephul, iki devletli çözümün önemine dikkat çekerken, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak girişimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Stenergard ise İsrail hükümetine insani yardımların ulaştırılması için baskı yapılması gerektiğini belirtti. Her iki bakan da BM’nin İsrail’in Filistin’de soykırım yaptığına dair raporunu endişe verici bulduklarını aktardı. Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına ve Rusya’nın NATO hava sahası ihlallerine karşı caydırıcı adımların gerekliliği de gündeme geldi. Wadephul ve Stenergard, uluslararası toplumun çatışmaların sona erdirilmesi ve insan haklarının korunması için aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

