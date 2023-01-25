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Almanya Ukrayna'ya tank gönderecek

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 14:08
Almanya'dan sıcak bir gelişme var. Hükümet sözcüsü, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesinin onaylandığını açıkladı. Detayları Almanya'dan A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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