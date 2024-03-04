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Almanya Rusya'ya mı saldıracak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 13:30
Rusya Almanya'nın Kırım Köprüsü'nü vurma planınını ifşa etti. Almanya'da kaset krizi büyürken, Berlin'de Kızıl Ordu Franksiyonu'na operasyon yapıldı. Son durumu Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel detayları A Haber'de anlattı.
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