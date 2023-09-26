26 Eylül 2023, Salı
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Almanya ile Polonya arasında gerilim! Polonyalı Bakan: İç işlerimize karışamazsınız
Polonya'nın yabancılara usulsüz vize sağladığı iddiaları Almanya ile Polonya'yı karşı karşıya getirdi. Polonya Dışişleri Bakanı söz konusu iddiaları gündeme getiren Almanya Başbakanı Olaf Şolz'a sosyal medyada tepki gösterdi. Almanya'nın iyi ilişkiler adına Polonya'nın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.