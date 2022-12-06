Almanya hükümeti çift vatandaşlığı konuşuyor! Türklere vatandaşlığın önü açılıyor

Almanya'da hükümet çifte vatandaşlığı kolaylaştıracak yasa tasarısını konuşuyor. Peki milyonlarca Türkün yaşadığı ülkede bu tasarı nasıl karşılandı? İşte tüm detaylar…

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