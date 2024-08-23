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Almanya Başbakanı: Saldırıdan haberimiz yoktu

Almanya Başbakanı: Saldırıdan haberimiz yoktu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 15:26
Ukrayna 6 Ağustos'ta başlattığı saldırıyla, Rusya'nın Kursk bölgesine giren Ukrayna, adım adım ilerliyor. Ukrayna'nın en büyük müttefiklerinden Almanya'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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