Almanya Başbakanı: Saldırıdan haberimiz yoktu

Ukrayna 6 Ağustos'ta başlattığı saldırıyla, Rusya'nın Kursk bölgesine giren Ukrayna, adım adım ilerliyor. Ukrayna'nın en büyük müttefiklerinden Almanya'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.