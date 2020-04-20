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20.04.2020

Almanlar da faturayı Çin'e kesecek | Video

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i tehdit eden sözlerinden sonra bugün Bild gazetesi, Almanya'nın Çin'e 165 milyar dolarlık corona virüs faturası keseceğini iddia etti. Dünya koronavirüsle olan mücadelesini kazandıktan sonra yeni bir kaos mu başlayacak? sorusunu soruyor.

Çin, son dönemde koronavirüs salgınını kasten yaydığı iddialarıyla eleştiri oklarının hedefinde.ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsten Çin'in kasıtlı olarak sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde bunun sonuçlarının olması gerektiğini söylemişti.

İngiltere, İtalya ve Fransa da Pekin yönetimini salgını örtbas etmekle suçlarken, Alman Bild dergisi Şi Cinping hükümetine koronavirüs faturası çıkardı.

ALMANYA FATURAYI ÇİNE YAZDI
"Çin bize ne borçlu?" başlıklı yazıda, dergi, Vuhan kentinden ortaya çıkan virüsün Almanya'da yol açtığı ekonomik hasara ilişkin Pekin'e yaklaşık 165 milyar dolarlık bir fatura kesti.

"Bild'in korona faturası" başlıklı listede mart-nisan ayları arasında 24 milyar euro kayıp turizm geliri, Alman film endüstrisi için 7,2 milyar euro zarar eklendi.

İŞTE O DETAYLAR
Bunların yanı sıra, hava yolu şirketi Lufthansa için saat başına 1 milyon euro, küçük işletmeler için 50 milyar euro ve ülke ekonomisinin yüzde 4,2 küçülmesi halinde toplamda 149 milyar euro, kişi başına ise bin 784 euro maliyet çıkarıldı.

ÇİN'DEN YANIT: YABANCI DÜŞMANLIĞI
Berlin'deki Çin Büyükelçiliği, Bild'in haberine tepki göstererek, dergiyi "milliyetçiliği, önyargıyı, yabancı düşmanlığını ve Çin'e düşmanlığı körüklemekle" suçladı.

ÇİN'E MEKTUP
Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e açık bir mektup yazarak, Çin'in vatandaşları üzerinde sıkı bir gözetim uyguladığına dikkat çekti, ancak Pekin'in yüksek riskli hayvan pazarlarını izleyemediğini kaydetti.

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