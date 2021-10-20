Almanlar bir bidon benzin için Çekya’ya gidiyorlar

Dünyanın en gelişmiş ülkelerini barındıran Avrupa'da enerji ve akaryakıt krizi yaşanıyor. İngiltere'de başlayan akaryakıt krizinin ardından Avrupa'daki enerji sıkıntısı ülkeleri endişelendiriyor. Almanya'daki yüksek yakıt fiyatları, Almanları Avusturya ve Çekya sınırlarına yakın benzin istasyonlarına yönlendiriyor.