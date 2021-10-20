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Almanlar bir bidon benzin için Çekya'ya gidiyorlar

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Giriş: 20.10.2021 12:11
Dünyanın en gelişmiş ülkelerini barındıran Avrupa'da enerji ve akaryakıt krizi yaşanıyor. İngiltere'de başlayan akaryakıt krizinin ardından Avrupa'daki enerji sıkıntısı ülkeleri endişelendiriyor. Almanya'daki yüksek yakıt fiyatları, Almanları Avusturya ve Çekya sınırlarına yakın benzin istasyonlarına yönlendiriyor.
Almanlar bir bidon benzin için Çekya’ya gidiyorlar
Almanlar bir bidon benzin için Çekya'ya gidiyorlar
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