Almanak 2021- Dünyada neler yaşandı?

Dünya korovirüsün gölgesinde 1 yılı daha geride bıraktı. İngiltere 100 yaşındaki kahramanına veda etti. Batı ile Rusya arasında Navalny gerilimi yaşandı. Teröristler camileri hedef aldı, Suriye’de öğretmenler PKK’ya karşı ayaklandı. Peki 2021 yılında dünyada neler yaşandı? İşte geride bıraktığımız yıldan öne çıkan haberler…

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