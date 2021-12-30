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Almanak 2021- Dünyada neler yaşandı?

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Giriş: 30.12.2021 12:52
Güncelleme:30.12.2021 12:53
Dünya korovirüsün gölgesinde 1 yılı daha geride bıraktı. İngiltere 100 yaşındaki kahramanına veda etti. Batı ile Rusya arasında Navalny gerilimi yaşandı. Teröristler camileri hedef aldı, Suriye’de öğretmenler PKK’ya karşı ayaklandı. Peki 2021 yılında dünyada neler yaşandı? İşte geride bıraktığımız yıldan öne çıkan haberler…
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Almanak 2021- Dünyada neler yaşandı?
Almanak 2021- Dünyada neler yaşandı?
Dünyada neler yaşandı?
Dünyada neler yaşandı?
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