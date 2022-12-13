Alman Welt televizyonunda skandal! Faslı Müslüman futbolcuların sevincini DEAŞ'lı teröristlerle bir tuttular

Almanya'da yayın yapan Welt isimli televizyon kanalında, Dünya Kupası'nda tarihi bir başarı elde ederek yarı final oynamaya hak kazanan Fas Futbol Milli Takımı hedef alındı. Faslı futbolcuların işaret parmağını havaya kaldırmalarından rahatsız olan Welt, "Faslı oyuncular işaret parmaklarını havaya gösteriyorlar. Bu işaret, DEAŞ'in da benimsediği bir selamlaşma sembolüdür" diyerek büyük bir skandala imza attı. Kanal, futbolcuları 'DEAŞ gibi poz vermekle' itham etti.