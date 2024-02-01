Alman ordusu savaşa hazır mı? Almanya’dan savaş mesajı

Avrupa'daki savaş tartışmalarına alevlendirecek bir açıklama da Almanya'dan geldi. Almanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Carsten Breuer ordunun ülkeyi savunabilecek durumda olduğunu ama yeterince iyi şekilde savunabilecek gücü olmadığını vurguladı.

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