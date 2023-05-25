Alman ekonomisi resesyona girdi! Üst üste iki çeyrekte gayri safi yurt içi hasılası küçüldü

Almanya ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak teknik olarak resesyona girdi. Alman ekonomisi nasıl resesyona girdi? A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı.

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