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Alman ekonomisi alarm mı veriyor? Önde gelen şirketlerin yüzde 53'ü planlanan projeleri durdurabilir

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Giriş: 08.08.2023 14:33
Koronovirüs salgını ve Ukrayna Savaşı'ndan olumsuz etkilenen Almanya'da ekonomi adeta alarm veriyor. Ülkede önde gelen şirketlerin büyük bir çoğunluğu planlanan projeleri durdurmayı düşünüyor. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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