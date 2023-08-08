08 Ağustos 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Alman ekonomisi alarm mı veriyor? Önde gelen şirketlerin yüzde 53'ü planlanan projeleri durdurabilir
Koronovirüs salgını ve Ukrayna Savaşı'ndan olumsuz etkilenen Almanya'da ekonomi adeta alarm veriyor. Ülkede önde gelen şirketlerin büyük bir çoğunluğu planlanan projeleri durdurmayı düşünüyor. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.