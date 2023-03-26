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Alman Deutsche Bank'ın hisseleri eridi

A Haber
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Giriş: 26.03.2023 14:16
ABD bankacılık sektöründe yaşanan iflasların Avrupa'ya sıçraması gecikmedi. İsviçre Bankası Credit Suisse'ten sonra Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri de erimeye başladı. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.
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