26 Mart 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Alman Deutsche Bank'ın hisseleri eridi
ABD bankacılık sektöründe yaşanan iflasların Avrupa'ya sıçraması gecikmedi. İsviçre Bankası Credit Suisse'ten sonra Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri de erimeye başladı. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.