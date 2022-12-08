Alman darbecilerin nasıl hazırlık yaptığı ortaya çıktı!

Almanya'da paralel devlet yapılanması oluşturarak darbe planı yapan ırkçı grup üyelerine dün şafak operasyonu düzenlendi. 25 kişi gözaltına alınırken örgüt üyelerinin Rusya-Ukrayna savaşına dahil olarak antrenman yaptığı ortaya çıktı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı açıklamada operasyonun derinleştiğini de duyurdu.