23 Kasım 2023, Perşembe
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Alman AP üyesi Krah’tan Erdoğan paylaşımı: Alman siyasetçiler örnek almalı
Avrupa Parlamentosu'nun alman üyesi Maximillian Krah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Başkan Erdoğan'ın attığı her adımın, Türkiye'nin menfaatine yönelik olduğuna dikkati çeken Alman Milletvekili Krah, kendi ülkesindeki siyasetçileri de Erdoğan'ı örnek almaya davet etti.