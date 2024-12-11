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Alkollü şahıs evini ateşe vermek istedi! Vatandaşlar önledi

Alkollü şahıs evini ateşe vermek istedi! Vatandaşlar önledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.12.2024 01:17
Kırıkkale'nin Ahılı köyünde, alkollü olduğu öne sürülen Y.A. gece saatlerinde evini ateşe verdikten sonra kapıya çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, alevler büyümeden yangına müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde yeniden yangın çıkmasına karşı önlem alırken sağlık görevlileri de hazır bekledi. Jandarma ekiplerince gözaltında tutulan Y.A.'nın merkez karakolda ifadesi alındı.
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Alkollü şahıs evini ateşe vermek istedi! Vatandaşlar önledi
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