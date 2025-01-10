10 Ocak 2025, Cuma

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Alevlerle boğuşan ABD’den canlı yayın!

Alevlerle boğuşan ABD'den canlı yayın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 19:21
ABD'nin Los Angeles kenti alev alev yanıyor. Ekipler "Çaresiz kalıyoruz. Yangın kontrol altına alınamıyor" açıklamaları yaparken, vatandaşlar kovalarla yangına müdahale etmeye çalışıyor. Öte yandan A Haber canlı yayınına bağlanan Gazeteci Adem Metan ekiplerin yangını söndürmek adına yetersiz olduğunu dile getirdi ve izlenimlerini aktardı. İşte detaylar…
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Alevlerle boğuşan ABD’den canlı yayın!
Alevlerle boğuşan ABD’den canlı yayın!
Alevlerle boğuşan ABD'den canlı yayın!
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