10 Ocak 2025, Cuma
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Alevlerle boğuşan ABD'den canlı yayın!
ABD'nin Los Angeles kenti alev alev yanıyor. Ekipler "Çaresiz kalıyoruz. Yangın kontrol altına alınamıyor" açıklamaları yaparken, vatandaşlar kovalarla yangına müdahale etmeye çalışıyor. Öte yandan A Haber canlı yayınına bağlanan Gazeteci Adem Metan ekiplerin yangını söndürmek adına yetersiz olduğunu dile getirdi ve izlenimlerini aktardı. İşte detaylar…