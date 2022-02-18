Alev alan yolcu gemisinde kurtarma operasyonu | Yunan basını: yolcular arasında Türkler de var

Yunanistan'dan, İtalya’nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktı. Yunan medyası, feribottan kurtarılanlar arasında Türk yolcuların da bulunduğunu belirtti. Ayrıntıları Gümülcine’den gazeteci İlhan Tahsin canlı yayında aktardı.