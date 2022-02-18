18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Alev alan yolcu gemisinde kurtarma operasyonu | Yunan basını: yolcular arasında Türkler de var

Alev alan yolcu gemisinde kurtarma operasyonu | Yunan basını: yolcular arasında Türkler de var

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2022 16:01
Yunanistan'dan, İtalya’nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktı. Yunan medyası, feribottan kurtarılanlar arasında Türk yolcuların da bulunduğunu belirtti. Ayrıntıları Gümülcine’den gazeteci İlhan Tahsin canlı yayında aktardı.
Alev alan yolcu gemisinde kurtarma operasyonu
Alev alan yolcu gemisinde kurtarma operasyonu
Ukrayna’da savaş çanları
Ukrayna'da savaş çanları
Avrupa’da tüm zamanların en yüksek enerji zammı
Avrupa'da tüm zamanların en yüksek enerji zammı
Sınır hattında gerilim tırmanıyor!
Sınır hattında gerilim tırmanıyor!
İngiltere’den muhtemel işgal planı
İngiltere'den muhtemel işgal planı
Feribotta felaket: İçinde 288 kişi var
Feribotta felaket: İçinde 288 kişi var
Yunanistan’da korkutan yangın! 288 kişi...
Yunanistan'da korkutan yangın! 288 kişi...
İşte Rusya’nın işgal planı!
İşte Rusya’nın işgal planı!
Mehmet Öz FETÖ’yü savundu
Mehmet Öz FETÖ'yü savundu
Avrupa Parlamentosu’nda Nazi selamı
Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı
Yüksek tansiyon! Çatışma sesleri duyuldu
Yüksek tansiyon! Çatışma sesleri duyuldu
İşte bombalanan kreş!
İşte bombalanan kreş!
Daha Fazla Video Göster