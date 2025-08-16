Alaska’da Trump-Putin görüşmesi başladı!

16 Ağustos 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 01:31
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019’dan bu yana ilk kez Alaska’nın Elmendorf-Richardson Üssü’nde bir araya geldi. Görüşme öncesi F-22, F-35 ve B-2 tipi savaş uçaklarının uçuş yaptığı karşılamada iki lider, aynı araçla toplantının yapılacağı salona geçti. Basın mensuplarının Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili sert soruları karşısında Putin, soruları duymadığını belirtti. Liderler ve heyetleri, basının salondan çıkarılmasının ardından müzakerelere başladı. Masada Ukrayna’da ateşkes sağlanması ve sınır konularının ele alınması bekleniyor. Trump’a, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio eşlik ederken; Putin’e, Yardımcısı Yuri Uşakov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov eşlik etti. Görüşme sonrasında tarafların resmi bir akşam yemeğinde buluşması planlanıyor. Beyaz Saray, sosyal medya hesabından “Barışın peşindeyiz” mesajıyla iki liderin yan yana olduğu bir fotoğraf paylaştı. Aynı ifadelerin görüşme salonunun arka planında da yer alması dikkat çekti. Liderlerin, diyalog kanallarını açık tutarak uluslararası gerginlikleri azaltma niyeti ön plana çıktı. Bu kritik buluşma, küresel diplomasi açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
