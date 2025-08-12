Alaska zirvesine geri sayım sürüyor!

ABD ve Rusya liderlerini bir araya getirecek Alaska Zirvesi öncesinde, Avrupa Birliği süreç dışında kalma endişesi yaşıyor. Avrupalı liderler yayımladıkları bildiride, Ukrayna’nın kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Rus ordusu ise cephe hattında ilerleyişini hızlandırarak yeni yerleşim birimlerini ele geçirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN