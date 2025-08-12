12 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Alaska zirvesine geri sayım sürüyor!
Alaska zirvesine geri sayım sürüyor!

Alaska zirvesine geri sayım sürüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2025 20:51
ABD ve Rusya liderlerini bir araya getirecek Alaska Zirvesi öncesinde, Avrupa Birliği süreç dışında kalma endişesi yaşıyor. Avrupalı liderler yayımladıkları bildiride, Ukrayna’nın kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Rus ordusu ise cephe hattında ilerleyişini hızlandırarak yeni yerleşim birimlerini ele geçirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alaska zirvesine geri sayım sürüyor!
Pentagon’dan sızan belgeler ortalığı karıştırdı
Pentagon’dan sızan belgeler ortalığı karıştırdı
ABD- Çin anlaşması 90 gün daha uzatıldı!
ABD- Çin anlaşması 90 gün daha uzatıldı!
Alaska zirvesine geri sayım sürüyor!
Alaska zirvesine geri sayım sürüyor!
Evde dev pitonlarla yaşam
Evde dev pitonlarla yaşam
Marapi Yanardağı yeniden kül püskürttü
Marapi Yanardağı yeniden kül püskürttü
Trump-Putin zirvesinde Bakü-Erivan ticaret hattı masaya yatırılacak mı?
Trump-Putin zirvesinde Bakü-Erivan ticaret hattı masaya yatırılacak mı?
Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna’ya ne olacak?
Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'ya ne olacak?
Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde!
Dünyanın gözü Trump-Putin zirvesinde!
2 geminin çarpışma anı kameralara yansıdı
2 geminin çarpışma anı kameralara yansıdı
Etna’da yeni patlama: 3 bin metreden lav akıyor
Etna'da yeni patlama: 3 bin metreden lav akıyor
ABD’li gazeteci İsrail’e öfke kustu!
ABD'li gazeteci İsrail'e öfke kustu!
Trump-Putin zirvesine doğru
Trump-Putin zirvesine doğru
Daha Fazla Video Göster