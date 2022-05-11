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Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile İsrail askerleri tarafından öldürüldü

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Giriş: 11.05.2022 08:15
Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
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