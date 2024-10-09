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Aktivistler İsrail’e silah satışını protesto etti! İngiltere’de Picasso tablosunu hedef aldı

Aktivistler İsrail’e silah satışını protesto etti! İngiltere’de Picasso tablosunu hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 23:47
Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam eden İsrail’e silah satışını protesto eden Youth Demand adlı grubun üyeleri, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Ulusal Galeri'de bulunan Picasso’ya ait 1901 tarihli La Maternite (Annelik) adlı tabloyu hedef aldı. Göstericiler, tablonun üzerine Gazzeli bir anne ve çocuğun fotoğrafını yapıştırdı.
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Aktivistler İngiltere’de Picasso tablosunu hedef aldı!
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