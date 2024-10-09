10 Ekim 2024, Perşembe
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Aktivistler İsrail’e silah satışını protesto etti! İngiltere’de Picasso tablosunu hedef aldı
Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam eden İsrail’e silah satışını protesto eden Youth Demand adlı grubun üyeleri, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Ulusal Galeri'de bulunan Picasso’ya ait 1901 tarihli La Maternite (Annelik) adlı tabloyu hedef aldı. Göstericiler, tablonun üzerine Gazzeli bir anne ve çocuğun fotoğrafını yapıştırdı.