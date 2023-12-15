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Akılalmaz olay! Bulundukları odaya el bombası attı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 14:36
Ukrayna'da bir belediye meclisinde yaşanan anlaşmazlık sonrası bir meclis üyesi, bulundukları odaya 3 el bombası attı. Olayda 6'sı ağır 26 kişi yaralandı.

Olay Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki Keretskovsky Belediye Meclisi'nde meydana geldi.

Yaşanan anlaşmazlık sonrası bir meclis üyesi, bulundukları odaya 3 el bombası attı.

Olayda bombaları atan kişi dahil 6'sı ağır, 26 kişi yaralandı.

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Bulundukları odaya el bombası attı
Bulundukları odaya el bombası attı
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