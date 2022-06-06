Akdeniz'de "Üç Koldan" Yunan gerilimi! Atina yönetimi Türkiye'yi hedef aldı

Doğu Akdeniz ve Ege'deki saldırgan politikalarına her gün yenisini ekleyen Yunanistan, gerilimi bu kez üç koldan tırmandırdı. Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar geldi. Yunanistan ne amaçlıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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