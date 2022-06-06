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Akdeniz'de "Üç Koldan" Yunan gerilimi! Atina yönetimi Türkiye'yi hedef aldı

A Haber
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Giriş: 06.06.2022 09:18
Doğu Akdeniz ve Ege'deki saldırgan politikalarına her gün yenisini ekleyen Yunanistan, gerilimi bu kez üç koldan tırmandırdı. Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar geldi. Yunanistan ne amaçlıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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