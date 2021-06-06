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Akaryakıt istasyonundaki görevli alevlerden canını zor kurtardı

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Giriş: 06.06.2021 23:05
Güncelleme:06.06.2021 23:10
Suudi Arabistan’ın El-Kasım Bölgesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevli, yakıt aldığı sırada alev topuna dönen araç nedeniyle ölümden döndü.

Suudi Arabistan'ın El-Kasım Bölgesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir araç alev topuna döndü. İstasyonda çalışan görevli ise alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, yakıt alan aracın sürücüsü ile görevli arasındaki konuşma sırasında yere yanan bir cismin düştüğü ve görevlinin panik halinde araçtan uzaklaşırken araca bağlı olan yakıt pompasını çıkardığı görülüyor.

Yakıt pompasının araçtan çıkması ile yere dökülen yakıtın, bir anda alev alması ile istasyon görevlisi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda hafif şekilde yaralanan görevlinin, bacağının ve kolunun alev aldığı görüldü.

Araç sürücüsü de panik halinde aracını terk ederken, istasyon görevlileri yangına hızla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin ise sigara olduğu öne sürüldü.

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