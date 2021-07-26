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AK Parti'den Tunus'taki darbeye sert tepki: Anayasal zemini yok

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Giriş: 26.07.2021 09:11
Son dakika haberine göre… AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tunus'taki darbeyle ilgili olarak "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır." mesajını paylaştı.
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