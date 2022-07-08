AİHM tescilledi: Yunanistan göçmenleri öldürdü

Kimi şiddet gördü, kimi ise açık sulara geri itildi. Yunanistan'ın, ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan göçmenlere yönelik insanlık suçları, bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tescillendi. Aralarında bebeklerinde bulunduğu 11 göçmenin ölümünden Yunanistan'ı sorumlu tutan mahkeme, Atina'ya bakın ne ceza verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN