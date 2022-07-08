08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları AİHM tescilledi: Yunanistan göçmenleri öldürdü

AİHM tescilledi: Yunanistan göçmenleri öldürdü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2022 10:44
Kimi şiddet gördü, kimi ise açık sulara geri itildi. Yunanistan'ın, ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan göçmenlere yönelik insanlık suçları, bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tescillendi. Aralarında bebeklerinde bulunduğu 11 göçmenin ölümünden Yunanistan'ı sorumlu tutan mahkeme, Atina'ya bakın ne ceza verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suikastın perde arkasında ne var?
Suikastın perde arkasında ne var?
Shinzo suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Shinzo suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Tescilledi: Göçmenleri öldürdüler
Tescilledi: Göçmenleri öldürdüler
İşte İngiltere’nin konuştuğu isimler
İşte İngiltere’nin konuştuğu isimler
Konuşma yaptığı sırada...
Konuşma yaptığı sırada...
Suikast anı kamerada
Suikast anı kamerada
Shinzo Abe’ye suikast! Olay yerinden ilk görüntüler
Shinzo Abe'ye suikast! Olay yerinden ilk görüntüler
Bulgaristan Türklerinin kanayan yarası
Bulgaristan Türklerinin kanayan yarası
Boris Johnson’ın yerine kim gelecek?
Boris Johnson'ın yerine kim gelecek?
İngiltere Başbakanı istifa etti
İngiltere Başbakanı istifa etti
10 numarada neler oluyor?
10 numarada neler oluyor?
Boris Johnson istifa ediyor
"Boris Johnson istifa ediyor"
Daha Fazla Video Göster