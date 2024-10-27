Ahli Trablus taraftarlarından örnek hareket! Filistin bayrakları dalgalandı

İşgalci İsrail'in 1 yılı aşkın süredir Gazze'deki kanlı saldırıları devam ederken spor dünyası da ilk günden bu yana soykırıma sessiz kalmadı. Futbol dünyasına İsrail'in saldırıları karşısında birlik mesajı veren Ahli Trablus taraftarları, tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandırırken bir yandan da iki masum çocuğun yer aldığı pankartlar yer aldı.