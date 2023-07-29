29 Temmuz 2023, Cumartesi
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Afrika'daki güç mücadelesi darbelerin önünü açıyor! ABD Afrika'da Rusya ve Çin'e karşı mı?
Nijer'de “Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı” darbe gerçekleştirdi. Darbenin arkasında Nijer'in zengin uranyum yatakları olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Batı Afrika ülkelerinde son yıllarda peş peşe yaşanan askeri darbeler ile ABD, Fransa, Rusya ve Çin gibi kıta dışı aktörlerin güç savaşı bölgesel krizi ve istikrarsızlığı derinleştiriyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin değerlendirdi.