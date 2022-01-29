Afrika politikasını ’İstihbaratçılar’ belirledi

Dünyanın en zengin kıtalarından bir tanesi olan Afrika, yüzlerce yıl boyunca Fransız sömürüsünde kaldı. Fransa’nın sömürü sistemleri o kadar gelişmişti ki, bu zaman zaman alışılmışın dışına da çıktı. Afrika kıtası kültürünü yok etmeye çalışmaktan, maddi üstünlük kurmaya pek çok manipülasyona sahne oldu. Hedef ise, Fransız bir farikaydı. A haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu'nun hazırladığı özel dosyamızı getiriyoruz ekranlarınıza.