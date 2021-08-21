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Afganistan’ın kaderi 10 günde nasıl değişti? Afgan yönetiminin son gününde neler yaşandı?

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Giriş: 21.08.2021 11:03
Güncelleme:21.08.2021 11:20
Afganistan, Taliban'ın başkent Kabil'de yönetimi ele geçirmesinin ardından tarihi günlere tanıklık ediyor. Peki afgan yönetiminin son gününde neler yaşandı? ABD’nin en uzun savaşı nasıl son buldu? Bundan sonra ülkeyi nasıl bir süreç bekliyor? Detaylar haberimizde...
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