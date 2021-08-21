Afganistan’ın kaderi 10 günde nasıl değişti? Afgan yönetiminin son gününde neler yaşandı?

Afganistan, Taliban'ın başkent Kabil'de yönetimi ele geçirmesinin ardından tarihi günlere tanıklık ediyor. Peki afgan yönetiminin son gününde neler yaşandı? ABD’nin en uzun savaşı nasıl son buldu? Bundan sonra ülkeyi nasıl bir süreç bekliyor? Detaylar haberimizde...

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