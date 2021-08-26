Afganistan’ın başkenti Kabil’de peş peşe patlamalar! En az 10 ABD askeri öldü

Son dakika haberi... Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi. İngiliz medyasından yapılan açıklamada saldırda 60 kişinin öldüğü ve 140 kişinin yaralandığı belirtildi. MSB saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığını bildirdi. ABD'li yetkililer ilk bilgilerin, patlamanın intihar saldırısı sonucu olabileceğini kaydetti. Saldırıya yönelik ABD medyası tarafından yapılan haberde Kabil Havalimanındaki patlamada 12 Amerikan askerinin öldüğü bildirildi. Gelen son dakika haberine göre, Kabil'de bir patlama daha meydana geldi.

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