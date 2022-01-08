08 Ocak 2022, Cumartesi
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Afganistan’dan İran’a göç dalgası! 4 ayda 800 bin göçmen sınırı geçti
Afganistan'da yönetim değişikliği sonrası ortaya göç çıkan krizi, komşu ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre 4 ayda İran sınırını geçen göçmen sayısı 800 bini aştı. Tahran'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.