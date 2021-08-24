25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Afganistan'dan dünyayı sarsan görüntü! Taliban yıktı
Afganistan'da Pencşir dışındaki tüm vilayetlerde kontrolü elinde tutan Taliban ise, 1996-2001 arasındaki icraatlarını hatırlatan yeni adımlar atıyor. Gazne'deki tarihi bir kapı Taliban tarafından yıkıldı. Öte yandan Kabil Havalimanı'ndaki tahliyelerde ise zamana karşı yarış veriliyor.