Afganistan’dan dünyayı sarsan görüntü! Taliban yıktı

Afganistan'da Pencşir dışındaki tüm vilayetlerde kontrolü elinde tutan Taliban ise, 1996-2001 arasındaki icraatlarını hatırlatan yeni adımlar atıyor. Gazne'deki tarihi bir kapı Taliban tarafından yıkıldı. Öte yandan Kabil Havalimanı'ndaki tahliyelerde ise zamana karşı yarış veriliyor.