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Afganistan'dan dünyayı sarsan görüntü! Taliban yıktı

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Giriş: 24.08.2021 10:45
Afganistan'da Pencşir dışındaki tüm vilayetlerde kontrolü elinde tutan Taliban ise, 1996-2001 arasındaki icraatlarını hatırlatan yeni adımlar atıyor. Gazne'deki tarihi bir kapı Taliban tarafından yıkıldı. Öte yandan Kabil Havalimanı'ndaki tahliyelerde ise zamana karşı yarış veriliyor.
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