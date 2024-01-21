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Afganistan'da uçak düştü! Rusya'dan açıklama geldi

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Giriş: 21.01.2024 11:26
Hindistan'dan kalkarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru giden uçak, Afganistan'ın kuzeydoğusunda düştü. Rusya'ya kayıtlı uçakta 6 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
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