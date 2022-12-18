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Afganistan'da korkunç kaza! Salang Tüneli'nde yakıt tankeri patladı

İHA
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Giriş: 18.12.2022 16:07
Afganistan'ın kuzey vilayetlerini başkent Kabil'e bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.
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