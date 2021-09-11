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Afganistan'da kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde! Fotoğraflar peş peşe geldi

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Giriş: 11.09.2021 15:33
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Eğitim Üniversitesi'nde kadınların yoğun katılım gösterdiği Taliban'a destek programı düzenlendi. Programdan sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yürüyüş yapan kadınlar, İslam, Afganistan ve Taliban lehine sloganlar attı.
Afganistan’da kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde!
Afganistan'da kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde!
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