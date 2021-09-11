11 Eylül 2021, Cumartesi
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Afganistan'da kadınlar Kabil Eğitim Üniversitesi’nde! Fotoğraflar peş peşe geldi
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Eğitim Üniversitesi'nde kadınların yoğun katılım gösterdiği Taliban'a destek programı düzenlendi. Programdan sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yürüyüş yapan kadınlar, İslam, Afganistan ve Taliban lehine sloganlar attı.