Afganistan'da iki komutanın oğlu direnişte! Pençşir neden önemli?

Başkent Kabil'de dahil Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da tahliyeler sürüyor. Ancak ülkenin Taliban'ın eline geçmeyen tek vilayeti olan Pençşir'de ise bir direniş hareketi söz konusu. Ayrıntıları A Haber'e konuk olan Akademisyen Ghulam Faroq Keskin, Kabil'den aktardı.

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