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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Tacikistan’a gitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.08.2021 17:14
Afganistan'ın kuzeyinde tamamen kontrolü ele geçiren Taliban başkent Kabil'e girdi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Taliban'ın Kabil'in çevresini tamamen ele geçirdiğini duyurdu. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Tacikistan’a gitti. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı.
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