16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Tacikistan’a gitti
Afganistan'ın kuzeyinde tamamen kontrolü ele geçiren Taliban başkent Kabil'e girdi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Taliban'ın Kabil'in çevresini tamamen ele geçirdiğini duyurdu. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Tacikistan’a gitti. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı.