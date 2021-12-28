Afgan çocuklarının akıbeti ne olacak? 250 Afgan çocuk hala ailelerini bekliyor

Afganistan'dan ABD'ye gelen Afganlar arasında ailesi olmadan tahliye edilen yaklaşık bin 450 çocuk bulunuyor. Söz konusu çocukların bir kısmı ABD'deki ailelerin yanına yerleştirildi bir kısmı da sponsorlar tarafından korumaya alındı. Ancak bu imkanlardan yararlanamayan 250 Afgan çocuğun akıbetleri hala belirsiz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN