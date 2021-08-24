Afgan bebeklerin umut yolculuğu... Afgan bebekler karışmasın diye numaralandırıldı

Afganların Taliban'dan kaçışı sırasında yaşanan insanlık dramlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. O hikayelerden sonuncusuysa diğer bebeklerle karışmaması için alnına "1" rakamı yazılan bir bebeğe ait. Norveç askerinin kucağında tuttuğu bebek, şimdi umuda doğru yolculuğa çıktı.