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Afgan bebeklerin umut yolculuğu... Afgan bebekler karışmasın diye numaralandırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.08.2021 11:22
Afganların Taliban'dan kaçışı sırasında yaşanan insanlık dramlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. O hikayelerden sonuncusuysa diğer bebeklerle karışmaması için alnına "1" rakamı yazılan bir bebeğe ait. Norveç askerinin kucağında tuttuğu bebek, şimdi umuda doğru yolculuğa çıktı.
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