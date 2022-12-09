09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Afazi teşhisi konulan Bruce Wills’in hastalığı ilerliyor

Afazi teşhisi konulan Bruce Wills’in hastalığı ilerliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2022 09:53
80'ler ve 90'larda aksiyon sineması denince akla ilk gelen isimlerden olan Bruce Wills'in sağlık durumu kötüye gidiyor. Geçtiğimiz aylarda kendisine afazi teşhisi konulan ünlü oyuncu, artık konuşmakta zorluk çekiyor, söylenenleri ise tam olarak anlayamıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’da AVM’de yangın!
Rusya’da AVM'de yangın!
Bruce Wills’in hastalığı ilerliyor
Bruce Wills’in hastalığı ilerliyor
ABD’li basketbolcu serbest bırakıldı
ABD’li basketbolcu serbest bırakıldı
18 metrelik dev kardan adam!
18 metrelik dev kardan adam!
Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’den üzücü haber | Sosyal medyadan kendi duyurdu
Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'den üzücü haber | Sosyal medyadan kendi duyurdu
Rusya ABD’li Griner’i serbest bıraktı
Rusya ABD'li Griner'i serbest bıraktı
Almanya’daki darbe planının şifreleri
Almanya'daki darbe planının şifreleri
İtalya’da Dünya Kupası hayal kırıklığı
İtalya'da Dünya Kupası hayal kırıklığı
Almanya’ya prens neden darbe planladı?
Almanya'ya prens neden darbe planladı?
Alman darbeciler nasıl hazırlık yaptı?
Alman darbeciler nasıl hazırlık yaptı?
Donetsk’te feci kaza! 16 ölü 13 yaralı
Donetsk'te feci kaza! 16 ölü 13 yaralı
Otobüs yolculuğa yapan fenomene bıçaklı saldırı
Otobüs yolculuğa yapan fenomene bıçaklı saldırı
Daha Fazla Video Göster