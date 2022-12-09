09 Aralık 2022, Cuma
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Afazi teşhisi konulan Bruce Wills’in hastalığı ilerliyor
80'ler ve 90'larda aksiyon sineması denince akla ilk gelen isimlerden olan Bruce Wills'in sağlık durumu kötüye gidiyor. Geçtiğimiz aylarda kendisine afazi teşhisi konulan ünlü oyuncu, artık konuşmakta zorluk çekiyor, söylenenleri ise tam olarak anlayamıyor.