Adım adım Rusya – Ukrayna savaşına! Rusya’dan sahte bayrak operasyonu mu?

Ukrayna’nın doğusunda yaşanan patlamalar ne anlama geliyor? Rusya - Ukrayna savaşı çıkacak mı? NATO ve ABD, Rusya - Ukrayna savaşı mı çıkarmak istiyor? Bölgede dünya savaşı çıkma ihtimali var mı? Savaşı kimler neden istiyor? Kardeniz'de kimin ne hesabı var? Ukrayna'da dezenformasyonu kim yapıyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl ve Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN