Adaylı tartışılan ABD Başkanı Biden’ın hatalı cümleleri röportajdan silindi

ABD Başkanı Joe Biden'ın bir radyo kanalına konuştu. Ancak hatalı sarf ettiği cümleler kayıttan silindi. Yeniden montajlanarak yayınlanan röportaj biden hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.

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