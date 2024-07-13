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Adaylı tartışılan ABD Başkanı Biden’ın hatalı cümleleri röportajdan silindi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 13.07.2024 09:31
ABD Başkanı Joe Biden'ın bir radyo kanalına konuştu. Ancak hatalı sarf ettiği cümleler kayıttan silindi. Yeniden montajlanarak yayınlanan röportaj biden hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.
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