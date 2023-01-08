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Adana’da un stoklanıyor iddiası

A Haber
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Giriş: 08.01.2023 08:55
Adana Yüreğir'de faaliyet gösteren bir un fabrikasında unların stoklandığı iddia edildi. A Haber ekibi ise sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması için hem vatandaş hem de firma yetkilileri ile görüşme yaptı.
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Adana’da un stoklanıyor iddiası
Adana’da un stoklanıyor iddiası
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