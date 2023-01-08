Adana’da un stoklanıyor iddiası

Adana Yüreğir'de faaliyet gösteren bir un fabrikasında unların stoklandığı iddia edildi. A Haber ekibi ise sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması için hem vatandaş hem de firma yetkilileri ile görüşme yaptı.

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