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AB'ye destek Rusya'ya tepki! Ukrayna'da sokaklar karıştı

İHA
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Giriş: 22.11.2021 01:02
Güncelleme:22.11.2021 01:02
Ukrayna'da her yıl 21 Kasım tarihinde yapılan "Onur ve Özgürlük Günü" kutlamaları sonrası başkent Kiev'de tansiyon yükseldi. Halk arasında "Euromeydan" olarak da adlandırılan kutlamalarda göstericiler, ellerinde Ukrayna ve AB bayrakları taşıyarak, sık sık Rusya aleyhinde sloganlar attı.
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