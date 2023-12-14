AB'nin gündemi Ukrayna! Orban Ukrayna'nın AB üyeliğini onaylar mı?

Avrupa Birliği liderleri Brüksel'de düzenlenecek 2 günlük zirvede bir araya geliyor. Ana gündem ise Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulü. Gözler ise Ukrayna'nın üyeliğini veto edeceğini söyleyen Macaristan lideri Orban'da. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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