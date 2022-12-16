16 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları AB'nin gündemi tavan fiyat! Enerji Bakanları 19 Aralık'ta yeniden anlaşmaya varmaya çalışacak

AB'nin gündemi tavan fiyat! Enerji Bakanları 19 Aralık'ta yeniden anlaşmaya varmaya çalışacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2022 11:56
AB liderleri enerji gündemiyle toplandı. Peki enerjiye tavan fiyat konusunda liderler anlaşabildi mi? Bu sorunun yanıtını Hollanda'dan A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AB’nin gündemi tavan fiyat!
AB'nin gündemi tavan fiyat!
Lunaparkta eğlence kabusa döndü
Lunaparkta eğlence kabusa döndü
ABD’de F-35B yere çakıldı
ABD'de F-35B yere çakıldı
Yunanistan Girit’i askeri üsse çeviriyor
Yunanistan Girit'i askeri üsse çeviriyor
Türkiye’de gaz merkezi mesajı
"Türkiye'de gaz merkezi" mesajı
Dünya Kupası’nda final heyecanı
Dünya Kupası'nda final heyecanı
İngiltere’de 106 yıl sonra bir ilk
İngiltere'de 106 yıl sonra bir ilk
Avrupa BUZ tuttu
Avrupa BUZ tuttu
Yunanistan KIZILELMA’yı konuşuyor
Yunanistan KIZILELMA'yı konuşuyor
Almanya’da F-35 hamlesi!
Almanya’da F-35 hamlesi!
Dünyada tek! Böyle doğdular...
Dünyada tek! Böyle doğdular...
Kongo’da sel ve heyelan: 120 ölü!
Kongo’da sel ve heyelan: 120 ölü!
Daha Fazla Video Göster