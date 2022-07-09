09 Temmuz 2022, Cumartesi
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ABD'yi sarsan olay! Balistik füze test sırasında infilak etti
ABD ordusunun yeni geliştirdiği nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip balistik füzesi test sırasında infilak etti. Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek için bir soruşturma kurulu oluşturulduğu bilgisi verildi.