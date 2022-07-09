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ABD'yi sarsan olay! Balistik füze test sırasında infilak etti

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Giriş: 09.07.2022 12:05
ABD ordusunun yeni geliştirdiği nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip balistik füzesi test sırasında infilak etti. Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek için bir soruşturma kurulu oluşturulduğu bilgisi verildi.
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